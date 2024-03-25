生日為名K房開毒品派對　36男女被捕包括1港人

有港人與一批人士在澳門中區卡拉OK房間開毒品生日派對。當地執法部門今日(25日)表示，在上周六(23日)派員到涉事卡拉OK貴賓房調查，期間各人神色有異且拒絕合作，房內亦被搜出1.31克疑似俗稱「K仔」的氯胺酮，市值約1,000澳門元，另檢獲大量吸食工具。在場36名男女均被拘捕，當中包括1名香港居民，他們被控販毒、吸毒等罪名，移交檢院跟進。

被捕人士中，有3名涉嫌販毒的男子均為越籍外僱，分別姓LAM，27歲，清潔員；姓TRAN，36歲，保安部門人員；以及姓TRAN，30歲，廚師。另有33名涉嫌吸毒的疑犯，包括15男18女，年歲介乎21至44歲，當中被捕男子中有13人為越籍外僱，其餘2人分別為澳門及香港居民；被捕的18名吸毒女子均為外僱，持藍卡。

案情指，澳門執法部門日前接獲線報，指有人於中區某卡拉OK舉行毒品生日派對，遂在上周六到涉事卡拉OK貴賓房調查，並拘捕案中36名男女。根據調查，首3名疑犯以1.4萬澳門元購買毒品，並以生日派對為名，向同鄉分發毒品，當局相信當中大部分已被現場人士吸食。

經毒品檢測，被捕人當中有24人驗出曾食用俗稱「冰毒」的甲基安非他命、搖頭丸及氯胺酮等。至於毒品來源、購買毒品的數量、有否收取參與者費用、收取多少費用等仍待調查。