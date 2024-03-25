綠色金融法規存漏洞被批落後　港府補鑊承諾將跟隨國際標準

港府自詡本港為亞洲綠色金融中心，卻被揭相關法規落後於新加坡及日本東京，難阻企業「漂綠」。財金官員今日(25日)表示，港府將會承諾制定一套符合國際財務報告 (IFRS) 可持續披露準則，與國際相關規管接軌。

財金官員在香港大學氣候及碳中和研究中心今日舉行的首屆「香港氣候論壇」上指，香港正透過零碳發電、綠色建築、交通以及減廢等減排，而全球綠色轉型需龐大資金，香港發行的綠色債券佔亞洲總額三分一以上，為亞洲綠色融資中心。

他又透露，港府稍後會發表有關可持續披露生態系統的願景聲明，實現政府與監管機構，就制定一套符合國際財務報告 (IFRS) 可持續披露準則的承諾。他續指，國際間應擱置政治分歧或政治動盪，共同應對迫切的氣候變化問題，包括去除新能源汽車等綠色產品的國際貿易壁壘，促進國際經濟及科技合作。

綠色和平與低碳想創坊早前發現港府及監管機構，各自推出零散的綠色金融相關政策，如證監會的綠色金融策略框架、港交所的上市公司ESG披露規則等，令社會難量度政策成效，惟《財政預算案》僅提出延長與綠色金融相關的資助，被形容為「低層次」措施。