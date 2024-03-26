東方日報A1：淪政策提款機　壓垮中小企

復常後本港經濟仍然低迷，商戶生意慘淡，叫苦連天，但增加營運成本的政府政策卻接踵而至，除垃圾徵費及「走塑」外，當局計劃將俗稱「418」的連續性合約規定，改為「468」，即是若僱員在4星期內工時滿68小時，就可享有僱傭福利，當局預料新措施令1.14萬名僱員受惠，企業每年或要額外付1.5億元。多名議員促請盡快落實，但亦有商界議員認為，零售和飲食界近日要面對垃圾徵費和「走塑」等新措施，在惡劣的營商環境下，多項政策改動為很多行業造成不便，再推「468」對中小企而言則是百上加斤。

政府擬明年上半年向立法會提交修訂《僱傭條例》的條例草案，將俗稱「418」的連續性合約規定改為「468」，即僱員在4星期內工時滿68小時，便可享有僱傭福利。勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會人力事務委員會上指，更改有關規定後將有1.14萬名僱員受惠，料企業每年或要額外付1.5億元，期望透過修例讓更多潛在勞動者願意投入勞動市場，釋放更多勞動力。

會上有多名議員促請政府盡早修例，勞工界議員周小松表示，若由達成共識到落實安排前後需時兩年，時間是太長。工聯會就表明對「468」方案只是勉強收貨，4名工會議員提出議案，要求盡快實施新規定，其中勞工界議員梁子穎期望當局在不遲於明年5月1日前落實安排，讓更多兼職勞工盡快享有更多福利。議案最終在11票贊成、1票反對下獲得通過。

孫玉菡回應指，當局經評估後才提出立法時間表，認為明年上半年提交草案較合理。他又指，雖然由「418」轉為「468」並非翻天覆地的變化、看似簡單，但實際上牽涉系統改變，並非只是單純更改條文的幾個數字，故當局希望「穩打穩紮」、看清楚才推出草案。

批發及零售界議員邵家輝則反對議案，他提到，本港通關後，經濟復甦情況不似預期，市民北上消費變成趨勢，不少企業都處於結業邊緣，若繼續增加營運成本，只會加劇問題，或令今年的零售數據錄得雙位數跌幅。

飲食界議員張宇人則認為，零售和飲食界需面對垃圾徵費及走塑等新措施，在惡劣的營商環境下，多項政策改動會對業界造成不便，增加營運成本，變相收窄業界生存空間，直言政府有時是「好心做壞事」。

他又指，雖然改「418」規定不一定是致命傷，但對中小微企而言就是百上加斤，指「在駱駝峰上加多一條草都可以是問題」，希望政府從整體考慮政策，不要「打小老闆的荷包」。

孫玉菡回應指，勞顧會對「468」規定討論已久，已充分考慮對僱主的影響，相信改動規定為企業帶來的額外成本是微不足道。他又表示，不排除有僱主會透過更表安排，令合約不符合連續性規定，但相信仍能讓更多僱員有選擇，獲得更全面的保障。又指現階段難以評估措施具體可釋放多少勞動力，但認為會令仍「心大心細」的勞工有更多誘因，有助實質帶動勞動參與率。

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