去年樓股皆跌　政府指資產市場表現遜色　已推即時措施提振信心

疫後經濟復甦不似預期，樓市及股市表現差，財赤逾千億港元。財金官員指本港資產市場表現較遜色，住宅樓價去年下跌近7%，股市下跌約14%，資產市場表現與經濟情況出現分歧，除了因為高息環境，亦受地緣政治緊張局勢，以及其影響到的資金流向及投資意欲有關。

新一份財政預算案宣布樓市全面撤辣，財金官員今日(26日)出席一個活動時指出，當局透過即時措施來提振信心，包括取消所有住宅物業需求管理措施、落實促進股票市場流動性專責小組的建議，並透過舉辦更多大型盛事推動本港品牌等，在中長期則會推動高質量發展，包括推動本港綠色發展及數字經濟等。

該官員又指去年本港經濟逐步由疫情恢復過來，在吸引企業和人才方面取得良好進展，在複雜外部環境下，預計本港貨物出口改善及入境旅客數字持續回升等，預料將帶動本港今年經濟增長2.5%至3.5%，認為本港經濟穩健增長。

對於政府昨(25日)發表有關發展港可持續披露生態圈的願景宣言，說明政府和金融監管機構為香港發展全面的可持續披露生態圈的願景和方針。財金官員重申，本港會致力成為首批司法管轄區，把本地可持續披露標準對接國際財務報告可持續披露準則。