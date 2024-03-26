債台高築遭追數　法庭頒令《香港01》大股東于品海即時破產

屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，於去年10月被一間建設銀行相關公司入稟高院作破產呈請，案件今早(26日)於高院開審。經過與訟雙方陳詞後，高院暫委法官唐思佩決定頒令，于品海需即時破產，並下令于需支付訟費並以彌償性基準計算。

本案呈請方為建銀國際海外有限公司，答辯人是于品海。于並沒有到庭。

是次破產呈請涉及由于出任擔保人的一間英屬維爾京群島公司之貸款。建銀國際指它持有一間英屬維爾京群島公司Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券。據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向建銀國際償還3.84億港元。香港公司大地控股有限公司及于品海就於發行債券的同日，與建銀國際訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。Pippen在還款到期日違約，未有向建銀國際支付上述的3.84億港元，之後只零星償還了約3,700萬港元利息和部分本金。建銀國際終入稟高院向于及該兩間公司連本帶利追討約4.16億港元。因于一直沒有還款，建銀國際最終入稟高院作破產呈請，要求法庭頒令于破產。

案件編號：HCB 6118/2023