東方檢舉YouTube　5條淫片涉裸露性器官只評II級

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片無日無之東方傳媒機構（下稱「東方」）於本月1日(第5度檢舉)5條涉及色情及不雅的影片，電影、報刊及物品管理辦事處呈交淫褻物品審裁處後，淫審處今日（26日）公布審裁結果，將本報檢舉的5條影片一律評為暫定類別屬第II類物品(不雅物品)，確保18歲或以上人士才能觀看影片。有關影片裸露性器官及意識淫穢，無一被評為第III類禁止發布的淫褻物品，且無一下架，反映政府打擊不良資訊不力。

YouTube淫片氾濫無王管，東方伸張正義，已先後7次檢舉YouTube渲染色情暴力。早於2022年4月19日去信政府部門，之後在去年12月21日、今年2月7日、23日、3月1日、8日、15日及22日共8度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube。不過，政府評級雙重標準，多次檢舉無一未被評為第III類，各界議論紛紛，不禁令人質疑是否因為YouTube是美國公司而評級手鬆。

今次被評為Ⅱ級的影片，東網記者發現所有影片均未做出任何有效限制，仍可直接觀看，影片中有出現大量女性裸露、展示性器官及意態撩人等色情畫面。第1條影片是陰唇整型術及陰道緊實手術的過程，一名女子在手術床上打開大腿，鏡頭大特寫其陰部，整型醫生用手不斷拉扯其外陰，在陰唇位置先後打了3針及清潔陰部，全程無打格。

第2條影片是音樂影片，一名身材豐滿的女子赤條條在開揚無簾的單位內不斷扭動臀部，又不時跪在梳化翹起臀部向後展陰部，更自行搓揉胸部、自拍臀部及撫摸陰部，動作極為淫穢。單位內1名身穿背心裙的性感女子亦在場騷首弄姿，其後亦脫清光一同扭臀及自摸，2名男子用枕頭拍打裸女臀部，4人又大玩枕頭戰。

第3條片是拍攝一名女子在草原上赤身露體奔跑，又在一堆木頭上爬來爬去，期間打開大腿展示陰部。而第4段片是女模特兒在古宅內拍攝裸照的過程，一絲不掛在鏡頭前擺出誘人動作，多名男攝影師不斷為她拍攝。至於第5條片是裸體瑜伽，片中赤裸女子在鏡頭前示範不同的瑜伽動作，更不時張開大腿做出高難度動作，胸部及陰部均無打格，清晰可見。