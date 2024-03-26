西灣河中槍男生放棄上訴　法庭排期處理另一學生申請

2019年11月11日，西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，被稱為「熊仔餅」的中槍男學生周柏均及另一名男學生胡子鍵，事後同被控企圖搶劫和阻差辦公罪。周因涉嫌在中槍後試圖逃去，另被控企圖從合法羈押下逃脫罪，他們早前經審訊後被裁定全部罪名成立，均被判囚6年。2人不服定罪及刑期，向高院上訴庭申請上訴。上訴庭原定於今日(26日)處理2人的申請，不過周柏均表示放棄上訴，至於胡子鍵則放棄阻差辦公罪的上訴，但就企圖搶劫罪則繼續上訴。上訴庭最終把胡的案件交由合議庭3名法官處理，並押後作排期。

2名上訴人依次為現年23歲的周柏均，及現年22歲的胡子鍵。他們被控於當日在太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警員A，以及企圖劫去A的警槍。周另被控於企圖從A的合法羈押逃脫。審訊時控方稱，警員當時受4人前後夾擊，期間因見有人圖搶警槍，於是開了3槍，其中1槍打中周的腹部。周在等候救護車時仍拔足嘗試逃走。

案件編號：CACC 229/2022