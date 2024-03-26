衝擊立會案暴動罪成判囚　孫曉嵐畢慧芬不服刑期提上訴

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案兩名被告劉頴匡和鄒家成，以及藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，包括孫曉嵐等8人早前已認罪；餘下的王宗堯等6人則否認暴動罪受審，當中4人暴動罪成，餘下兩人則進入或逗留在會議廳範圍罪成。暴動罪成的12人最終被判囚54個月20天至82個月不等。其中認罪的孫曉嵐及畢慧芬不服判刑並於上周五（22日）向高院提出刑期上訴。司法機構網頁顯示，案件現時未有聆訊排期。

孫曉嵐（27歲）及畢慧芬（28歲）於早前均承認一項暴動罪，畢另承認一項進入或逗留在會議廳範圍罪。原審區院暫委法官李志豪，於判刑時指，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，示威者大肆破壞，行為挑釁及侮辱，挑戰香港政府，削弱及推翻政府，亦衝擊法治，案情極其嚴重。李官最終按參與程度將被告分成3個級別作判刑。

就孫曉嵐方面，李官認為孫在場鼓勵了其他人參與，但刑責較輕，判囚57個月；畢慧芬則曾帶領一小撮示威者闖入立法會，又手持鐵枝，刑責屬於中等，故判囚59個月7天。

案件編號：CACC 63/2024