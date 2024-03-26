元朗瓦解3個賣淫集團　拘妓女主腦等140人

執法部門於2月26日至昨日(25日)舉行「定風」行動，針對元朗區有組織操控的非法街頭賣淫、一樓一、色情按摩院，以及幕後操控的集團進行打擊，以涉嫌管理賣淫場所、協助管理賣淫場所、依靠他人賣淫的收入為生、出租處所以供作賣淫場所、租客准許處所作賣淫、為不道德而唆使他人及違反逗留條件等罪，拘捕10男130女共140人(18至72歲)。他們包括11名本地人士、97名內地人士、29名泰國女子、2越南女子及1名老撾女子，當中58人已被落案控訴。

行動成功瓦解3個操控賣淫的集團，9名骨幹成員被捕，當中一個集團有黑幫背景。其中一賣淫集團分工仔細，主腦負責租用單位，透過內地骨幹成員安排內地女子來港賣淫，以監控系統監控賣淫活動，又招攬內地男子來港管理妓女，包括向她們提供避孕套、毛巾、潤滑劑等賣淫物品，同時在賣淫場所附近把風、收取房租肉金及在本地清洗黑錢、或把黑錢匯到內地戶口。

人員於3月拘該集團的3主腦及4名骨幹、11名妓女及3名業主，調查發現其中1名骨幹更提供個人的銀行戶口清洗230萬港元黑錢。人員在主腦的住所搜獲一套監控系統、大量色情物品和4.3萬港元現金。集團主腦已被暫控一項控制他人而目的在於使他賣淫、及一項出租處所以供作賣淫場所罪名，2名骨幹則被暫控一項依靠他人賣淫的收入為生、和一項違反逗留條件罪名。其他人已獲准保釋候查，執法部門亦向法庭申請其中封閉一個涉案單位6個月。

至於有黑幫背景的賣淫集團，分工與上述集團相似，妓女主要來自東南亞，處所附近有集團骨幹提供協助及幫助，當嫖客與妓女有爭執時，骨幹會以暴力行為驅趕嫖客。該集團的2名骨幹、22名來自內地、泰國及老撾的妓女被捕。相信行動有效打擊元朗區有組織賣淫活動、及犯罪集團收入來源。