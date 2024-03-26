輔導男童功課掃大腿摸下體　45歲男導師非禮罪成候判

一名男義務導師涉嫌在深水埗一非牟利組織的功課輔導班中，多番非禮一名11歲男童，包括摸及摙男童陰莖，過程被「天眼」攝下。該導師面對3項非禮罪受審，今日(26日)在區域法院被裁定其中一罪罪成。法官指，被告是主動刻意觸碰，並非意外，又批評被告辯解牽強，下令被告還押至4月5日判刑。

現年45歲被告何永恒，在一間大學商學院任職行政主任，他原被控於2022年8月13日至27日期間，5次在桂林街香港社區組織協會多用途活動室內非禮男童X。被告在香港社區組織協會功課輔導班擔任義務導師。X案發時年約11歲。由於X未有出庭作供，控方只就其中3罪繼續檢控，其餘兩罪獲准存檔法庭。被告在審訊時自辯說，他跟X關係要好，情同父子，兩人會有身體接觸，但否認曾非禮X，並稱閉路電視顯示的，或是他的手指「在空氣中郁動」。

裁判官今裁決時指，被告作供時態度迴避，庭上供詞牽強有違常理，拒絕接納。根據活動室閉路電視片段，被告曾多次掃及摸X大腿內側、膝蓋，以及隔着褲摸和摙X的陰莖。裁判官指，被告的觸碰是主動而非意外，屬刻意侵犯，不只是親暱友好，裁定被告其中一罪罪名成立。其餘兩罪方面，考慮到被告所坐的位置，跟閉路電視的角度，法庭不能肯定被告有做出控方指稱的侵犯行為，裁定兩罪罪名不成立。

案件編號：DCCC 106/2023