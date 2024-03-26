去年12月運輸業工資指數按年升5.2%　港鐵宣布今年加價3.09%

繼去年上調票價後，港鐵今年將再加價。政府統計處今日(26日)公布去年12月運輸業名義工資指數，按年升5.2%，該數據代入港鐵票價調整方程式後，由於觸發封頂機制，計得港鐵今年最多加價3.09%，料6月底生效。港鐵公司今日宣布，本年度的港鐵整體票價調整幅度將加價3.09%，在「負擔能力上限」安排下，本年度的票價調整幅度封頂為3.09%，照顧市民的負擔能力。

現時港鐵票價調整方程式沿用兩組參考數據，包括對上一年12月綜合消費物價指數按年變化，以及對上一年12月運輸業名義工資指數按年變化，該兩個數字各自除半後相加，再減去與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則調整須延遲至下一年；若票價可以上調，增幅亦不能高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

在所需的數據中，去年12月運輸業名義工資指數按年上升5.2%，去年12月綜合消費物價指數按年升2.4%，生產力因素為0.6%，加上港鐵今年需一次過追加去年未處理的1.85%延後加幅，即意味着今年港鐵可加價5.05%，但在封頂機制下，只能上調3.09%，餘下1.96%加幅將會延後實施。