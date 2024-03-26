童樂居案7人否認虐兒　其中兩案押至7.5裁決

本報率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，涉及16名被告同被控的案件，當中有9人承認共30罪，餘下7人則否認共13條虐兒罪並在區院受審；該7人之中，其中1人另面對6項虐兒罪受審。法官今日(26日)就兩宗案件聽取結案陳詞，並押後至7月5日裁決。

其中一案涉及7名被告，包括黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興(23至56歲)，當中有4人各被控一項虐兒罪，其餘3人分別被控兩項至4項虐兒罪。涉案日期為2021年10月底至12月期間，涉及7名一至3歲的匿名幼童及一名不知身份幼童。案情指，分別被指拍打幼童手臂及掌摑幼童面，見到幼童被其他職員襲擊時袖手旁觀，其中被告陳信興更曾見到幼童遇襲時發笑。另一案只涉被告黃潔瑩，她否認6項虐兒罪，控方指她曾以拳頭敲打幼童頭部，及用力推開幼童，使其失去平衡跌倒。

有辯方大狀陳詞時指，被告或做得「唔夠好」，但這不過屬民事上疏忽。而被告沒有向童樂居匯報事件，最多只違反了內部守則。另有被告代表稱，被告視線受阻，無法目擊整個施襲過程，認為控方無法毫無合理疑點下舉證，控方則指，虐兒罪包括消極不作為，所有被告有責任照顧兒童，應制止及干預施襲者，以防再發生襲擊事件。

案件編號：DCCC 846-853/2022、DCCC 148/2023