8月後垃圾處理成本增逾1%　大家樂旗下學校飯盒或加價

垃圾徵費下月1日推行「先行計劃」，試行地點包括政府部門、公共屋邨、商場、酒樓、連鎖快餐店等，不少位於商場的大家樂集團旗下品牌食肆亦榜上有名。大家樂集團今日(26日)表示，暫未得悉具體安排，只知業主會派發垃圾袋，不過公司一直有試行廚餘回收計劃，故不擔心適應問題，但會另尋其他種類的垃圾回收，如棄置鋁罐、玻璃瓶等。該公司又估計，8月後處理學校飯盒垃圾成本或額外增加約1至2%，不排除會將飯盒加價。

除商場食肆，大家樂集團另負責營運中、小學的午餐供應，活力午餐總經理林志偉表示，現時活力午餐每日提供約8至10萬個餐予學生，正針對垃圾徵費計劃，與學校、家長商討方案，最理想先由學生自行對飯盒及廚餘進行分類，但坦言未必全數學校配合，料屆時處理每個飯盒的成本需要1港元，整體處理垃圾成本或額外增加約1至2%，不排除會在下個招標期將飯盒加價。

此外，首階段塑膠管制措施下月22日實施，限制飲食業界派發或使用相關產品。大家樂集團透露，「走塑」後集團旗下公司所有餐具將會改為木及紙製，而下月中更將會推行優惠推廣計劃，以鼓勵消費者盡量「走塑」，有關計劃詳情將於稍後公布；至於學校午餐方面，為應對「走塑」，林指每逢學校9月開學時，亦會向所有學生派發一系列的不鏽鋼餐具。