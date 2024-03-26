近半受訪中年港人有認知衰退　醫生警告酗酒恐增兩成風險

一般以為老年才會出現認知衰退，但其實大腦功能早在40歲開始老化，有機構研究發現，49%受訪40至60歲港人出現早期認知能力變化，專科醫生呼籲，勿將認知衰退當作新冠腦霧而掉以輕心，應及早透過均衡營養、體能運動、認知運動及控制三高，延緩認知衰退。

香港民意研究所於本月8至15日網上訪問了572名本港40至60歲人士，發現高達65%受訪者認同隨着年齡增長，大部分人都會出現認知衰退，但平均認為60歲才開始發生；認為自己現時比20歲時認知能力有所下降的受訪者中，90%歸咎於年齡增長、54%認為與壓力大或精神緊張有關，分別有49%及22%認為與睡眠不足及新冠或長新冠相關。

研究所根據一項認知能力自我篩查AD8調查，發現49%受訪者或出現早期認知能力變化。腦神經科專科醫生李至南指，認知障礙症由大腦神經細胞病變引致，屬不正常的認知衰退，不是人人都會出現，而新冠肺炎引發的腦霧，則屬於發炎症狀，且影響較短期；但認知衰退是隨年齡增長的正常老化情況，無可避免，判斷力、記憶力、表達能力、空間及速度感、理解能力、執行能力等會慢慢衰退。

調查又揭示，73%受訪者對認知衰退感擔心，但68%沒有定期及持續採取預防或改善措施；65%受訪者認為食用果仁可延緩認知衰退，另外分別有30%、23%及14%認為食用朱古力、服用NMN及飲紅酒有效。李至南指，食用果仁或有助改善認知能力，但需長期食用及配合健康飲食，NMN目前未有大型及長期的人類臨床研究證實相關功效，而食用朱古力相關的研究規模很小，且無法排除安慰劑效應的可能性；至於飲酒，他警告若飲酒過多，反會增加認知障礙症風險達22%，亦容易引發其他健康問題。

李至南表示，認知衰退是自然老化現象，延緩認知衰退需持之以恒，應及早從多方面着手，包括均衡營養、每星期進行150分鐘中等強度帶氧運動、進行下棋、閲讀、攝影等認知運動，以及控制三高。他引述哈佛大學醫學院研究指，多種維他命及礦物質補充劑可延緩認知衰退達60%，而根據另一項於去年發表、共3,562名平均71歲人士參與的研究推算，每天服用多種維他命補充劑1年，相當於提升了3.1年記憶力。