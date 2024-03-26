未來基金累積投資收入轉撥　政府強調僅屬戶口調撥

政府早前要求立法會授權財政司司長將未來基金累積投資收入，從土地基金轉撥入政府一般收入內。立法會相關小組委員會今日（26日）召開會議，有議員關注投資收入撥入一般收入後，政府可否使用投資收入，又問及撥入一般收入後會否影響未來基金投資。

在根據《公共財政條例》第29條提出的擬議決議案小組委員會的會議上，議員江玉歡關注投資收入撥入一般收入後，政府可否使用投資收入。 財經事務及庫務局副秘書長( 庫務 ) 廖廣翔回覆指，調撥屬政府收入一部分可以使用，包括應付一般需要，但強調撥款僅屬戶口之間的調撥，對開支無直接或間接影響。

另一議員黃英豪則指未來基金設立原意為做未來投資，政府現時將未來基金，撥入政府一般收入，關注未來基金日後是否會沒有增長。廖廣翔解釋指轉撥僅為戶口之間的轉撥，不涉政府開支增長，即使轉撥至一般收入中仍會保留在外匯基金中保持回報，不存在影響未來基金投資。

對於議員陳仲尼關注政府在何種情況會動用調撥的權力及議員吳傑莊問及未來基金累計投資收益，當局會撥多少進一般收入中，又要求政府列明使用範疇等。廖廣翔指基金自2016年政府把土地基金的資產撥入未來基金，並存放於外匯基金後，收益為1600億港元，但該筆款項沒有特定用途，而調撥款要視乎未來基金投資收入、經濟情況等因素，強調政府會在預算案中交代。