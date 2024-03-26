將軍澳坑口港鐵站外老鼠成群　逾10隻搶食　目擊者：得人驚

食物環境衞生署今年推行新鼠患監測計劃，但滅鼠成效令人存疑。將軍澳坑口港鐵站更成老鼠夜後「開Party」的熱點，有市民在社交媒體上傳視頻，18日凌晨1時許，在上址附近目擊超過10隻老鼠出沒，直呼「得人驚」。

片段顯示，入夜後的地鐵站附近十分寧靜，超過10隻老鼠數量在路上跳跳紮、四圍走，細看可見牠們嘴部動個不停，欵似在進食。據拍攝者指，上址日間不時有人在此飼喂野鴿，懷疑留下的雀栗等食物散落地下，晚上成為老鼠食大餐的好去處。

畫面所見，老鼠出沒的地點距離行人路僅幾步之遙，不時有市民放狗、散步行過，但老鼠家族全不畏懼，爭先大快朵頤。

有市民指上址不但有老鼠，還有曱甴出沒，批評餵野鴿的市民「好心辦壞事」，既破壞區內公共衞生，又帶來疫症隱患。

當局早於去年11月將《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》刊憲，建議將禁止餵飼野生動物的限制擴展至野鴿；非法餵飼行為的最高刑罰亦由罰款1萬元提升至罰款10萬元及監禁1年；並為非法餵飼行為引入定額罰款機制，金額訂為5000元。市民餵飼野鴿將觸犯法例。

本港已經嚴禁餵飼野生動物，鴿子雖暫不再此列，但當局一再呼籲市民切勿餵飼野鴿，今年亦有機會通過條例，即飼喂野生鴿子屬違法行為。