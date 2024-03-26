5區無鼠比率出爐　東區最高96%　灣仔近13%仍現鼠蹤

本港鼠患難除，不時有鼠隻出沒市區，食環署上月初宣布更改鼠患參考指數調查方法，並以「無鼠百分比」顯示區內鼠患情況。相隔1個多月，署方今日(26日)公布5區已完成在今年上半年的鼠隻活動調查結果，其中「成績」最佳為東區，無鼠比率達96%；而灣仔區則只有87.1%，換言之仍有12.9%鼠蹤，為5區中唯一不足90%的分區。

是次完成鼠隻活動調查的5區，「無鼠百分比」比率依次為東區，達96%；中西區達95.3%；旺角區為94%；深水埗區錄90.3%；以及灣仔區的87.1%。至於今年上半年的其餘分區的鼠隻活動仍待調查，經整理及分析數據後，會陸續在今年第二季及第三季公布結果。

食環署自今年起全面使用熱能探測攝錄機，並配以人工智能技術進行鼠隻活動調查，取代原來的鼠患參考指數調查，並維持每半年一次在全港19個食環署分區進行調查。進行鼠隻活動調查期間，署方會綜合考慮多項因素，包括經調查後確定與老鼠相關的投訴數據、捕獲活鼠及死鼠的數目、巡查結果及地區人士意見等，在每個分區選定約300個可能存在鼠患問題的地點作抽樣基礎。

每次調查會從抽樣基礎中因應地理分布及有關投訴數據等，分層抽樣以選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機，以有效運用資源和確保抽樣地點具代表性。熱能探測攝錄機會連續3天，從晚上7時到翌日早上7時，每2分鐘拍攝2張熱能影像，再運用人工智能技術協助分析圖像中鼠隻有否出現。食環署會綜合個別分區中人工智能技術的分析結果計算該區的「無鼠百分比」。