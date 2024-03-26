復活節假期求診需求升　急症室周四起再推退款安排

復活節假期將至，醫院管理局發言人今日（16日）宣布，3月28日至4月7日期間，急症室會再實行特別退款安排，即次緊急病人在繳費輪候診治期間，可轉往私人機構就診，事後可獲安排退款。計劃還會擴展至公眾假期普通科門診及中醫門診服務。

醫管局發言人說，汲取農曆新年在急症室實行特別退款安排的經驗，3月28日至4月7日期間，會再次在急症室實施有關安排。同時，醫管局已優化安排，未接受醫生診症的病人除了可以在登記後24小時內向醫護人員申請退款外，亦可以透過流動應用程式『HA Go』提出申請。合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。

此外，預較多病人會在公眾假期後期，即四月一日至七日求診。醫管局會靈活調動人手增加普通科門診平日的服務量，亦會繼續調動病床、增加出院流程支援。期間，普通科門診服務合共提供約一萬個診症名額。除了14間公眾假期普通科門診診所外，四間普通科門診診所亦會於4月1日額外增設服務。

至於18區中醫診所暨教研中心（中醫診所），在復活節假期及4月首星期，也會加強政府資助中醫門診服務，合共提供12 000個籌額。