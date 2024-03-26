57歲女子遊馬來西亞後染麻疹　傳染期內曾出席港鐵周年晚宴

麻疹來勢洶洶，衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，正調查一宗外地輸入麻疹個案，並就兩宗早前公布麻疹個案報告調查進展。一名過往健康良好的57歲女子，到訪馬來西亞後回港，日前出現肌肉疼痛、出疹等徵狀，證實為麻疹，該病人潛伏期內曾到紅磡都會海逸酒店參加港鐵周年大會。本港今年至今共錄得6宗麻疹個案。

該名57歲女子自本月16日起出現疲倦、乏力、肌肉疼痛及頭痛，並於20日早上出疹，同日下午到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，其後入院，其呼吸道及血液樣本經檢測後證實帶有麻疹病毒。病人現時情況穩定並已出院，她在病發前曾於3月4至15日的潛伏期內到訪馬來西亞，個案暫被列為外地輸入個案。

不過，她在病毒傳染期內，曾於3月19日晚上7時至10時於紅磡都會海逸酒店8樓景逸軒參加港鐵員工周年晚宴；3月20日下午2時至3時又曾到東區尤德夫人那打素醫院急症室候診大堂。

另外，中心就上周接獲呈報的麻疹個案進行化驗，發現該名14個月大女童的樣本對麻疹病毒的免疫球蛋白M測試呈陽性反應，而核酸檢測檢測則呈陰性反應，與呈報醫院的化驗結果不一致，經諮詢專家意見後，確認該女童並非麻疹感染個案，不排除由於女童較早前接受麻疹疫苗注射，導致樣本化驗結果出現上述不一致。

中心指，因應最新的化驗結果，將女童以及其胞姊的關連個案一併取消，剔除上述2宗個案後，本港今年至今共錄得6宗麻疹個案（當中4宗屬外地輸入個案），而香港2020至2023年每年有1至3宗個案。

世界衞生組織數據顯示，全球的麻疹個案在坶年有所上升，共呈報超過30萬宗個案，較2022年增加約八成。鑑於麻疹疫情持續上升，世界衞生組織已呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以防止疫情蔓延。