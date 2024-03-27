港鐵已獲悉兼職女員工患麻疹　加強清潔西營盤站

衞生署衞生防護中心昨日（26日）表示，正調查一宗外地輸入麻疹個案，一名過往健康良好的57歲女子，到訪馬來西亞後回港，日前出現肌肉疼痛、出疹等徵狀，證實為麻疹。她在病毒傳染期內，曾於3月19日晚上7時至10時於紅磡都會海逸酒店8樓景逸軒參加港鐵員工周年晚宴。

港鐵公司表示，昨日已接獲衞生署通知，該名港鐵兼職女員工確診患上麻疹；公司在接獲相關報告後，已即時採取預防措施，按指引加強清潔及消毒該員工工作的西營盤站，而該名員工最後一次上班日為3月17日。公司同時按照衞生防護中心的預防麻疹建議，提醒相關員工及承辦商人員，應保持個人衞生及用正確的方法洗手，如有不適應立即求診及通報。

港鐵公司表示，會密切留意事情發展，及依照衞生防護中心的建議跟進，並全力配合進行接觸者追蹤工作；又稱公司一直致力提供清潔衞生的乘車環境，並有既定的清潔及消毒程序及措施，會定時清潔及消毒車站及列車車廂，包括清潔乘客經常接觸到的設施，例如售票機、升降機掣及所有的扶手設施。