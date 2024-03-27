女子疑冒認義工領養兩狼狗　1狗陳屍草叢　前言不對後語惹疑

元朗大棠發生懷疑殘酷對待動物事件。今年(1月15日)，一名懷疑冒認動物義工姓胡女子，向另一名動物義工表示，可代為安排領養事宜，於是領去一隻德國牧羊犬「狼狼」，期間義工曾查詢領養情況，胡女稱還在準備中。至上周五(22日)，她指另有人想領養狗狗為由，要求多要一隻狼狗女，其後義工亦如期所願交付狼狗女。

本周日(24日)凌晨，義工收到胡女信息，指「狼狼」突然死掉，並提供了一張「狼狼」陳屍草叢的遺照，相中「狼狼」瘦到見骨，身上半濕，底下墊住全濕的毛巾，旁邊有部風機。義工追問時，胡女聲稱「狼狼」數日前突然食欲下降，然後突然死亡，翌日又引述獸醫指「狼狼」是死於胃反轉。更撲朔迷離的事情，有動物關愛組織當日凌晨時分，收到一名女子電話，聲稱在居所附近草叢發現一隻狼狗屍體，其後揭發狗屍為「狼狼」，懷疑胡女將「狼狼」屍體棄置山邊，再扮演目擊者角色。

義工擔心另一隻狼狗女的情況，多次聯絡胡女交還狗狗，但她沒有回覆，且封鎖了義工的聯絡電話，義工上門尋人亦不果，因此上網公開事件。義工更指，懷疑胡女家中有15隻以上的貓狗，十分擔心那些貓狗的安危。另一義工指則在網上指，曾將一隻名為「可樂」的唐狗交給胡女照顧，但不足一個月接回時，發現「可樂」瘦到見骨。

本周一(25日)下午，義工和愛協督察到胡女居所，發現有近10隻貓狗，其中一隻骨瘦如柴、站不穩的狼狗及一隻斷了手骨卻一直未獲醫療的貓貓，另外4隻貓及4隻狗則無恙；人員發現屋內有水及糧食，初步未有發現涉及殘酷對待動物的證據。相關動物義工及交託者決定自行將受傷貓隻交到就近診所進一步治理，愛協督察亦會聯絡該診所跟進事件，並呼籲有關義工及交託者聯絡執法部門作進一步調查。