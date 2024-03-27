香港快運復活節航班客座率達94%　CEO指最多人飛日本

距離外遊旺季復活節仍有兩日，國泰航空旗下的廉航「香港快運」透露，假期航班客座率達94%，最多人前往日本，又指今年首3個月客座率亦近90%，3月單月亦接載逾50萬名乘客，創公司歷史上單月最高記錄。航空公司又透露，機票價格正回調，但仍需一兩年才能回到疫前水平，現時每4名乘客有1個來自大灣區，未來會積極在大灣區等地招聘機組人員及擴充機組，以擴展更多內地航點，包括華南地區二、三線城市。

航空業疫後逐步復甦，國泰航空至今仍未全面復常下，旗下的香港快運已經「跑出」。香港快運航空行政總裁毛潔瓊分享，運力自去年4月起7個月內從疫前的10%反彈至100%，至今年1月已達140%的水平。而今年首3個月快運已經接載接近130萬名乘客，其中3月單月亦將接載逾50萬名乘客。

可是航運力復常，機票價格又何時能復常？毛認為，各大航空公司增加航班數量下，供求將趨平衡，但因為人力成本、燃料價格影響下，票價需一兩年「溫和地」回調，但不會出現急瀉40%的情況，而快運亦正逐步調整，尤其旅遊淡季的5至6月更有空間推出優惠。

快運人手方面，毛指在去年招募近500名機組人員下，現時全公司共有逾1,400名員工，包括超過500多名機艙服務員及300多名機師，帶動航運力全面復常，形容現時人手充裕。不過，航空公司計劃今年底增加6航點至30個航點下，今年仍需招募超過500名機組人員。

她提到，雖然快運現時並沒有往返大灣區城市的航線，但乘客之中，每4便有1為大灣區人，相關乘客量每月已超15萬人次。在擴展內地航線的策略下，公司已定期在深圳、珠海等大灣區城市招聘，又透露至今已有10%機艙服務員來自內地，公司亦會在日本、泰國、馬來西亞等地請人，應付增加的航班。

至於打算新增的航點，毛僅透露未在可能會在內地華南一帶的二、三線城市，亦會擴展泰國航點至曼谷廊曼國際機場，日本航線亦會每周加密1至2班機，但往返新加坡等競爭較大的航點則會視乎視況而取消。