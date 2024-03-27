日本累計2人服小林製藥紅麴保健品亡　香港或有水貨

日本小林製藥周二（26日）表示，再多1人或因服用旗下含紅麴成分的保健品死亡，令死亡人數增至2人，住院人數則累計106人，大阪市政府命令小林製藥回收「紅麴膽固醇顆粒」等3種產品。

日本厚生勞動省對小林製藥公司進行查問，小林製藥公司報告指再多1人可能因服用公司生產含紅麴成分的保健品而死亡。小林製藥早前通報，一名患者在服用紅麴補充劑大約3年後死於腎臟疾病，仍在調查死者死因與公司相關保健品的因果關係。

小林製藥已向日本政府提出撤銷含有紅麴成分的8種保健產品的食品登記，厚生勞動省通知小林製藥總部所在的大阪市政府部門根據《食品衞生法》對涉事產品採取廢棄措施，並會對已登記的逾6,000種功能性食品實施緊急檢查。

小林製藥香港分公司在官網發聲明指，日本小林製藥株式會社近日自主回收在日本製造及銷售的保健食品「紅麴膽固醇顆粒」，小林製藥香港公司並沒有進口相關產品，也沒有在香港銷售相關產品，惟香港市面上或許存在一部分平行進口、俗稱「水貨」的產品。為保障香港消費者的健康為目的，公司建議正服用相關「紅麴膽固醇顆粒」產品人士停止服用，就事件為大眾帶來擔憂致歉。小林製藥香港公司正在售賣的「納豆激酶EX」產品不受是次事件影響，消費者可安心繼續服用。