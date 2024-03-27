東方日報A1：港鐵加價3.09%　基層揸頸就命

港鐵今年又再加價！政府統計處昨公布去年12月運輸業名義工資指數按年升5.2%，該數據代入港鐵票價調整機制方程式後，由於觸發「封頂機制」，計得港鐵今年最多加價3.09%，料今年6月內生效；至於被「封頂機制」削去的1.96%加幅則需延後處理。有議員指，本港經濟尚未完全復甦，基層生活「揸頸就命」，憂慮港鐵加價會掀起新一輪加價潮，等同「踩多市民一腳」。

現時港鐵票價調整方程式主要參考兩組政府數據，包括對上一年12月綜合消費物價指數按年變化，以及對上一年12月運輸業名義工資指數按年變化。該兩組數字各自除半後相加，再減去與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則須延遲至下一年才可加或減價。同時，若票價可以上調，增幅亦不能高於對上一年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變化。

上述所需數據中，去年12月運輸業名義工資指數按年升5.2%，去年12月綜合消費物價指數按年升2.4%，生產力因素為0.6%。按港鐵票價調整機制方程式，港鐵今年可加價3.2%。但在封頂機制下，去年第4季家庭住戶每月入息中位數按年只升了3.09%，即港鐵票價今年只能上調3.09%。餘下的0.11%加幅，港鐵稱將按機制延至隨後兩年，即在明年及後年票價調整時分別增加0.06%及0.05%。另外，去年未處理的1.85%延後加幅，亦會延後至明年再處理，即明年需追加1.91%。港鐵表示，現正計算個別車程票價的變化，在完成所需的行政程序，稍後會正式公布本年度車費表及實施日期。

翻查立法會文件，兩鐵自2007年合併以來，港鐵除了合併當日下調過票價外，只於2021年再減過一次價，當年減幅為1.85%，其餘年份大部分都是加價。現時港鐵票價調整方程式中，唯一用作扣減票價調整幅度的生產力因素，與港鐵本地物業發展利潤掛鈎作扣減。議員田北辰直斥相關安排「唔合理、無厘頭」，他指港鐵去年利潤達70多億元，其中本地物業發展利潤僅有20億元。他直言未來數年港鐵物業發展利潤不會好，「政府賣地都流標，有咩物業發展？」，認為票價調整應一併計算非物業利潤。

議員張欣宇指，港鐵票價再次在封頂機制下「加到盡」，反映去年修訂後的票價調整方程式設計仍然過於寬鬆，未有充分反映港鐵盈利水平，他感到失望。他又呼籲港鐵「唔好搞咁多咁複雜嘅優惠機制」，建議直接在票價上作出扣減。

議員陳恒鑌表示，本港經濟仍處於復甦初期，憂慮港鐵加價會引起加價潮，等同「踩多市民一腳」。他又建議港鐵設立簡單易用的車資優惠，例如重設「搭10送1」優惠，以及與其他交通工具設立轉乘優惠等，以及凍結各類月票及都會票售價3年。

議員鄧家彪希望延後加幅有處理限期，以免出現政策上漏洞。他指，港鐵上年盈利70多億元，相信今年必定豐收，因為乘客數量明顯增加，而港鐵需要負上社會責任，分享利潤；政府亦可額外要求港鐵調配利潤注資公共交通補貼基金。

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