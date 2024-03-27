盜藝人曹永廉資料取消登記器官捐贈　19歲學生判囚8星期

一名19歲男學生涉嫌盜用藝人曹永廉的資料，以他名義於器官捐贈登記系統上取消登記，又嘗試在該系統內輸入前特首林鄭月娥及議員何君堯的資料。該男生最終被控刑事損壞罪，他於本月初在東區裁判法院承認控罪，今（27日）被裁判官崔美霞判監8星期。崔官直斥被告行為嚴重損害公眾利益，即使被告是出於貪玩，但真正受害的是香港有需要幫助且患嚴重疾病需要器官損贈的人士。崔官又指器官損贈名冊是香港社會重要一環，不容被告因貪玩和一私己見而破壞，故必須判監。辯方其後稱會申請刑期上訴，崔官最終讓被告保釋等候上訴。

被告王子誠（19歲，報稱學生），被控於或約於2023年5月23日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港特區衛生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。辯方求情指被告正在香港大學修讀社會科學學士學位，因本案錯過了考試及做交流的機會，港大亦剛通知因本案被需接受紀律聆訊，故有機會被停學。律師指本案屬單一事件，被告少不更事一時貪玩犯案。律師又指被告雖然因修讀學科的關係形成一些想法，並用了愚蠢方式表達，利用了一些政治人物資料，但強調並非針對該些人士或要對政府表示不滿，故望可判處緩刑。

案情指，港府自2022年12月起研究與內地建立恆常器官移植互助機制，及後中央器官捐贈登記名冊取消登記的數字急升。自2023年5月22至25日，衞生署收到逾2.8萬宗取消登記申請，其中逾2.1萬宗屬無效，包括有人從未登記卻申請退出。

執法部門從器官捐贈登記系統的防火牆紀錄發現，被告於案發當日以寓所IP地址登入名冊，並輸入藝人曹永廉的姓名、身分證號碼、地址和聯絡電話，申請取消登記器官捐贈。被告亦曾嘗試輸入何君堯和林鄭月娥個人資料，但沒有正式提交申請。曹永廉事後確認，從未同意以個人資料取消登記。被告於被捕後承認，從起底網取得曹永廉的資料，因貪玩好奇為對方取消登記器官捐贈。他稱知悉取消登記器官捐贈數字上升，僅在起底網挑選對象，非針對曹永廉。調查發現涉事IP地址登記人為被告的父親，執法人員從被告手機發現facebook留言截圖，有網民支持提交虛假取消申請。

案件編號：ESCC 2633/2023