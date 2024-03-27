消息指政府擬推劏房「登記制」　團體促安置相關租客

劏房問題遲遲未解決，政府成立的「解決劏房問題」工作組近日約見不同團體諮詢。據知當局計劃推行劏房登記制度。登記制將要求劏房業主找專業人士去確定劏房符合最低標準，並會考慮取締「廚廁合一」及「棺材房」等「劣質劏房」。有關注劏房問題團體建議，當局可以賣地項目所設的最低實用面積，即280平方呎作為參考要求；並應制訂合適安置政策為被迫遷的劏房戶提供居所。

有消息指，當局計劃推行劏房登記制度，未有登記業主不能再經營劏房，否則作違法處理，需承擔法律後果；而已登記的業主亦要找專業人士，確定劏房符合最低標準才可經營，未來亦會立即取締不合規的「劣質劏房」，當中屬「廚廁合一」和「棺材房」等將考慮納入取締範圍。

而為減少對現有劏房戶的影響，據知當局或會給予業主較長時間作糾正，而對於訂立人均居住最低面積方面，當局認為難以統計每個劏房的實際居住人數，故現階段傾向為訂定單位最低面積。

聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國表示，由於不少租戶均是一家幾口居住劏房，故最低面積不能訂得太細，建議以280平方呎作為參考標準。而社區組織協會副主任施麗珊則指出，劏房最低人均居住面積不應該低於公屋「擠迫戶」，即每人約59平方呎的標準，並需制訂合適安置政策，為被取締的「劣質劏房」租戶提供容身之所。