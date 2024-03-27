私地作福利用途龜速　議員斥原地踏步　 促政府檢討內部流程

勞工及福利局和社會福利署於2013年9月推出「私人土地作福利用途特別計劃」，鼓勵非政府機構善用其持有的土地，透過擴建、重建或新發展，提供或增加政府認為有殷切需求的福利設施。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局過去推出2期的特別計劃，共收到88項申請，當中23個項目因為各種原因，包括用地限制等難以繼續推展而由申請機構主動撤回或被剔除，至2024年2月底共有6個項目完工並投入服務，2項目處於建築階段，10項目詳細設計階段，22個項目處於技術可行性研究階段，至於餘下25項目，有關機構仍然處於構思及初步規劃階段。另當局又強調不會就此設立目標。

提出口頭質詢的議員林筱魯表示，見到政府「周圍撲搵地」建設福利設施，但進度極慢，當局指不會訂立目標，但當局有否檢討內部流程，加快甚至主動推動更多的土地落成。社福界議員狄志遠則指過去1年當局回覆有6項目，1年後仍然是6項目，詢問當局過去1年的進展，以及未來3年的工作目標。

孫回應指社署作為中間人過去主動與相關機構溝通，不過每個機構有自己特性，需要調整，但會盡快加快，壓縮時間。又指當局要進行技術可行性研究，不可能突然加快速度，重申3年後會有成果，但很難有具體目標，仍然是盡快提速提效。