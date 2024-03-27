破兩彈票黨詐騙集團拘24人　涉全港51案逾百萬元財物

西九龍區執法部門根據情報調查，鎖定一個相信由黑幫操控的彈票黨詐騙集團，並於周一至二(25至26日)展開行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「處理贓物罪」及「管有他人身份證」拘捕13男1女(17至72歲)，被捕人包括一名未成年男學生及一名相信精神上無行為能力人士，其餘人報稱無業、餐飲業、家庭主婦、搬運工及退休人士，部分人疑有黑幫背景。據初步調查所得，涉案集團涉嫌與港九新界約40宗同類案件有關，涉案金額約89萬元，失物包括現金、電話、電腦、名牌手袋及名牌首飾等。該集團涉嫌以失效支票偽造入數假象，騙取網上交易平台賣家的貨物，更訛稱錯誤轉帳更多款項，要求賣家以現金退款，造成雙重損失。執法部門相信行動成功瓦解有關集團，將姓鄭(35歲)男主腦、4名17至43歲骨幹成員及多名傀儡戶口、電話卡的持有人一網打盡。

行動中，人員亦搜查兩間位於旺角亞皆老街83號的二手電話及電腦店，起回21部涉案電話，並以涉嫌「處理贓物罪」拘捕一名店員。此外，執法人員亦在拘捕各人時，檢獲另外一部電腦、一批失效支票及一張身份證等證物。其中4名被捕人已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於九龍城裁判法院提堂，初步不排除有更多人被捕。執法人員指，涉案詐騙集團相信已運作約2個月，其分工仔細，由主腦以1千至5千元不等招募年輕人「搵快錢」，並安排他們進行露面工作，包括入票及與受害人當面交收等，集團更開設網頁假扮作二手收購公司，以博取受害人信任。期間，詐騙集團不斷更換電話號碼及使用不同傀儡戶口，以擾亂人員追查方向。部分傀儡戶口及電話卡亦涉嫌與另一詐騙集團案件有關，相信有關資料被不同團夥利用犯案。

東九龍執法部門亦展開同類活動，針對另一彈票黨集團執法，並於周一(25日)進行埋伏，在一名39歲男騙徒與賣家交易時，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」將其拘捕，並起回屬於賣家、約值8,500港元的手提電話。行動延續至周二(26日)，人員再拘捕共8男1女集團成員(17至72歲)，相信他們與去年12月至今年3月共10宗同類案件有關，涉款逾19萬元。人員在行動中亦檢獲一批銀行禮券、電話卡、多部電話及疑犯作案時身穿衣着。除此之外，騙徒會偽冒銀行發送電話訊息，訛稱受害人戶口內有相關款項存入，以博取事主信任，執法部門提醒，現時已登記銀行的電話短訊內，發送人會顯示銀行名稱及附帶「#」號，以協助市民識別真偽，如遇到不明來歷短訊，可透過核實發送人電話號碼求證。