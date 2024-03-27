照顧者熱線半年近萬五來電　私人院舍暫托3個月僅20人次

近年多次發生涉嫌照顧者因不堪長期照顧家人壓力而輕生的慘劇，有議員今（27日）在立法會口頭質詢政府推出的照顧者支援專線、改善買位計劃、長者社區照顧服務券計劃等服務的成效，亦有議員質疑津助及私營安老院的日間暫托服務使用數字相差過大。

提出口頭質詢的議員李世榮指由社會福利署委聘慈善機構營辦的24小時照顧者支援專線182 183於去年9月投入運作，詢問現時該專線平均每日處理多少宗個案；目前約有140間參與改善買位計劃的安老院及約190間參與長者社區照顧服務券計劃的服務單位會為被照顧人士提供日間暫託服務，問及每月平均有多少個院舍及服務單位提供暫託服務名額，以及有多少名被照顧人士獲得暫託照顧服務。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆指截至本月中，專線已經接獲超過14,600個來電，平均每天接獲80個來電，來電當中，查詢有關尋求情緒輔導和社區支援服務分別各佔35%及24%，照顧問題及財務問題分別各佔15%以及7%，餘下涉及健康、房屋、申請暫託服務等等，專線曾就17宗個案，以外展方式提供危機處理。

2023年12月開始，社署要求135間參與改善買位計劃的私營安老院善用政府資助的指定住宿暫托宿位，有需要的長者不需要經過任何轉介及經濟審查，截至今年2月，累計大約有20人次使用，從今年第4季開始，政府邀請175間參與長者社區照顧服務券計劃的服務單位，為所有有需要的長者提供資助亦間暫託服務，57間津助長者日間護理中心或單位繼續會提供268個指定日間暫託服務名額，上年度平均每日約120人次使用。孫指政府未來會增設4間專為精神復原人士照顧者設立的家長親屬資源中心，向樂齡及康復創科應用基金額外注資10億元，成立21支專隊支援特殊學校離校生和照顧者。

議員黎棟國表示私營安老院的日間暫托服務，3個月內約20人次使用，質疑使用人次太低，是否與沒有宣傳、提供服務機構位置不對等原因引致。孫指過去多年提供的日間暫託服務使用率均在50%左右，因不少照顧者選擇暫托服務有很多憂慮，而現有服務點遍布全港，認為20人次「可以接受」。

但議員陳家珮指津助長者日間護理中心的日間暫託服務名額有268個，累積3個月有逾萬人次使用，質疑為何改善買位服務中私營安老院推出的日間暫託服務只有20個使用人次，認為兩者是「蚊髀同牛髀」分別。孫回覆指照顧者選擇哪一個類型暫託服務是照顧者自己選擇，改善買位計劃只是提供額外選擇，相信隨着計劃推出宣傳推廣，用量會上升。

圖說

近年多次發生照顧者輕生的慘案。