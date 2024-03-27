憂的士記分制遭「劣客」濫用投訴　業界促立法強制裝車廂攝錄機

「黑的」問題不止影響市民日常生活使用的士服務，更損害本港旅遊業形象。汽車交通運輸業總工會的士司機分會及香港的士管理人協會代表，今日（27日）到政府總部向運輸及物流局遞交請願信，認為政府最新提出的的士違例記分制，或成「劣客」濫用投訴工具，要求政府盡快立法，強制的士安裝及使用車廂攝錄機，以保障司機與乘客的利益。

兩會代表指出，近月立法會通過政府倡議「的士司機違例記分制條例草案」，此舉令一直守法的的士司機，擔心被「劣客」濫用投訴，希望當局盡快立法，強制的士安裝及使用車廂攝錄機。汽車交通運輸業總工會第一副主席莊永德表示，往往在司機與乘客有爭議時，都是「公說公有理，婆說婆有理」的情況，若在車廂有攝錄機作實時錄影影像與對話，相信可在爭議出現時，客觀記錄有關事件，還原事實真相，而相關證據更可作為日後呈堂之用。

汽車交通運輸業總工會的士分會主任何志強指出，現時本港並無立法強制或禁止安裝使用車廂攝錄機，應參考澳洲、加拿大、美國及新西蘭等國家，早已強制規定安裝及使用的士車廂攝錄機，以保障司機與乘客利益。