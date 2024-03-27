爛路多兼長年無改善　議員斥政府無視危險　幾時先整

香港爛路多。有議員今日（27日）在立法會上直斥本港路面龜裂及凹凸不平等情況比比皆是，質疑「爛到係嗰度揸車都有危險」，政府「幾時先合適去整」，亦有議員批評本港道路工程時間長，沙田新城市一帶擴闊工程持續數年至今仍未完成。政府回覆指路政署服務承諾為48小時內完成道路維修，又承諾會再研究加快審批流程。

議員林新強指近日發現各區道路路面情況欠佳，路面龜裂及凹凸不平等情況比比皆是，而自已兩年前已問政府有關道路凹凸不平的問題，當年政府回覆指會定期檢查和維修，但發現有不少地方隔了數年都沒有變化，舉例指何文田公主道天橋向紅磡隧道方向，近紅磡警署一段路，路面問題嚴重，直言「爛到係嗰度揸車都有危險」，指幾條路都爛了好長時間，質疑「幾時先合適去整」。

運輸及物流局局長林世雄回覆指出，路政署針對有即時嚴險的道路服務承諾為48小時內完成維修，但有關維修可能為暫時性維修，因為如果要安排大班交通改道可能需時，又指去年針對坑道已做到24小時內維修，但起伏要視乎程度，強調去到一度程度會安排維修。

工程界議員盧偉國則指本港道路工程時間長，沙田新城市一帶擴闊工程持續數年至今仍未完成。他收到承建商反映工程進度慢是因為需經重重審批，問到政府會否拆牆鬆綁以加快流程。林世雄回覆指沙田新城市道路未一般道路工程，而涉及逾20億港元的大型工程，指政府有針對該類工程成立委員會，協調工程進度，又承諾會再研究協調如何加快流程。

另一議員梁文廣則指社區有部分行人路都有出現下陷的情況，有不少市民因此扭傷，問及政府會否使用科技加強巡查和部門協作。議員黃俊碩指水管破裂致地面下陷時有發生，自已每隔兩年就發現公司附近道路下陷情況出現一次，問及有關情況長遠而言會否出現問題。

林世雄回覆指一般道路由路政署維修，當局會加強巡查，但部分涉及因樹木生長而下陷的土地則由康樂及文化事務署負責，強調會與康文署合作，又指政府在新市鎮已採取新措施減少下陷情況。