提升科技發展　政府冀6年後前線科研人員不少於10萬

有議員今日(27日)的立法會會議中指「新質生產力」 是今年內地的重要關鍵詞，要求當局交代，有何計劃發揮香港的獨特優勢，以加強推動發展新質生產力的力度，以及香港發展新質生產力需要多少人才，以及如何確保培養足夠的人才。

創新及科技局局長孫東表示，「新質生產力」是以科技創新為主導，為生產力提供科技內涵，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高效能、高質量特徵，又指近年推出或落實不少政策措施，加速優秀的科研成果轉化，並應用到具體產業中，以不斷創造新價值，過程中不同環節離不開內地，尤其是粵港澳大灣區城市的協同合作。

孫東指政府會推動各界在參與大灣區建設的過程中積極發展新質生產力，包括支持本地企業到內地城市進行技術交流，共同構建更完備和全球競爭力的創科產業鏈，發揮香港的獨特優勢，匯聚全球創科資源，引領香港邁向國際創科中心的願景，為國家的高質量發展貢獻力量。

在人才方面，他希望在2030年左右，本港前線科研人員由目前的4萬多人，大幅增至不少於10萬人，而未來在高質量產業發展當中，相關技術人員更需要幾十萬人。他續稱，過去1年政府在引進人才做了大量工作，亦會大力加強本地人才的培訓，在高等教育和基礎教育方面，已加強科學課程的安排，有些職專教育亦加大培訓專才的力度。他相信通過一系列的方案，香港未來的人才將逾來逾多。