議員指認知障礙症趨勢極可怕　促政府訂長遠支援政策

有研究估計，2039年在60歲及以上的人士中，將有逾33萬人患有認知障礙症。

根據醫院管理局統計數字，2020年本港約有79,400名認知障礙症患者在該局接受治療，亦有研究估計，2039年在60歲及以上的人士中，將有逾33萬人患有認知障礙症。有議員今（27日）詢問政府如何為早、中、晚期患者制訂長遠支援照護政策及規劃，及普及病症，但當局指認知障礙症至今仍未找到準確成因，而在地區上有不同服務協助患者和照顧者。

議員江玉歡詢問政府有否就認知障礙症患者的照護服務需求和資源分配作出統計及成效評估；又指目前不少院舍採取「約束」方式限制患有認知障礙症長者的行動，當局有否措施減少院舍採取該種照顧方式，以及有否計劃向院舍推廣「減綁」長者的照顧觀念，並協助院舍改善設施以便推行該照顧觀念。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，目前應用在65歲及以上長者的醫療費用，於2023至24年達到約5,100萬港元，而認知障礙症無法治癒，患者可以在藥物及非藥物幫助下，減慢腦部退化過程及紓緩病症，患者除程度非常嚴重，或有其他病症併發症，需要醫療照顧外，一般患者可在家繼續生活。他指認知障礙症患者普遍患有多種慢性疾病，如高血壓、糖尿病、心血管疾病等，加上身體狀況衰退，如記憶力下降、跌倒等，為靈活運用資源，醫管局會因應患者需要，轉介患者到不同專科門診。

政府至2019年2月開始恒常推行智有醫舍同行計劃，並擴展到醫管局全部7個聯網及全港41間所有長者地區中心，每年可為超過2,000名長者提供服務，社署也向合資格安老服務單位提供照顧認知障礙症患者保助金，而加強服務單位對患有認知障礙者長者的照顧及支援。

孫強調安老院實務守則就使用約束及照顧患有認知障礙症長者提供指引，守則訂明安老院應避免使用約束，只有其他辦法失效或緊急情況，當該名住客及其他住客受到危害時，才考慮使用約束，院舍應徵詢醫護人員和專業人士意見，社署也會定期為安老院員工舉行護

理知識工作坊。

議員蘇長榮指患有認知障礙症的趨勢「極可怕」，詢問政府如何支援和幫助全民預防認知障礙，醫務衞生局副局長李夏茵表示，認知障礙症本身是大腦神經細胞病變，令大腦神經功能衰退，而現今科學未能找到準確原因，因此未有具體方法可預防病症，除發現高風險成因，包括不做運動、睡眠質量差、食紅肉不食蔬菜、吸菸等等，如要做大型篩查，需要找到成因和治療方法，但現時認知障礙症的治療方法只是暫緩腦部衰退，藥物及其他資料並不能逆轉或停止腦部衰退。

議員葛珮帆則指香港在檢測阿茲海默症的科研上領先，能用一滴血便能提早發現病症，問及醫管局有否打算引入檢測，李指即便找到病症，現時也未有有效治理方法，而醫管局需要考慮成本效益、臨床效益、技術安全性等等因素，但表示正積極研究是否引入。