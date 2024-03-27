去年海關整體19120宗案件　按年升1.7倍　檢獲總值逾52億毒品

香港海關今日(27日)對去年(2023年)作出工作回顧。香港海關表示，去年的整體案件數目較2022年上升了1.7倍，涉案物品價值也上升近5成，拘捕人數也暴增2.5倍。香港海關還與內地及海外各國海關達成各項協議，方便本港與各地進行貿易。港車北上政策實施以來也深受市民歡迎，方便本港居民出行。另外，就人手招聘海關表示，去年督察及關員的投考人數都有上升，今年也預計將新招聘督察及關員共約300人以填補人手空缺。

海關關長何佩珊表示，去年整體案件數目為19,120宗，比2022年上升1.7倍，檢獲物品價值也達到了105.7億港元，被捕人數更是達到15,589人，較之2022年上升2.5倍。而案件總數中有約62%是涉及私煙活動，其次為毒品，佔總數7%。何佩珊還表示，海關去年偵破1,362宗毒品案，上升46%，檢獲毒品總值也達到52.39億港元，上升同為46%。何指出，近年來販毒活動有國際化、集團化的趨勢，香港販毒團夥經常與境外走私團夥勾結，以「雙軌制」模式運毒。何還指出，查獲重大案件的數目也是明顯上升，去年涉及過億港元的特大案件也達到7宗，但她表示，不少的毒品案件都是與內地、海外的執法機關合作破獲。

何佩珊稱，去年的走私案件情況則較之2022年有所下降，降幅2%，但價值卻由13.24億港元上升至31.65億港元，升幅約1.4倍。何續稱，去年與內地海關合作偵破了一宗有紀錄以來最大的走私案件，市值近15億元。

另外，私煙方面，去年私煙案件達到11,805宗，上升2.4倍。何稱，當中最大一宗案件涉及6,900萬支私煙，市值約1.9億港元。何續稱，去年走私香煙來源地主要是東南亞國家，但平均每次走私的數量有所下降，轉為「螞蟻搬家」的形式進行香煙走私，分批運輸，減少被查獲風險，因此去年走私香煙數量出現下降。

在與內地及海外的合作方面，何佩珊表示，香港海關與機管局、內地海關、珠海政府等部門進行合作，方便將內地產品運出海外，也方便海外產品輸入內地，實現雙向快速轉運。何佩珊稱，有關計劃已推進至最後階段，預計今年第二季可以推出。何佩珊還表示，直至去年，香港已與14個各國、地區的海關組織簽訂互認安排，去年也與柬埔寨、菲律賓海關新簽互認安排。她表示，這是為隨後落實的互認安排邁出的重要一步。

港車北上計劃自去年7月1日實施，至今年3月25日，港珠澳大橋香港口岸方面已錄得約58萬2千架次私家車使用該計劃往返內地及香港。而成功登記計劃的香港私家車則超過5萬架，何佩珊稱，該計劃十分受市民歡迎。

人手招聘方面，何佩珊表示，去年收到督察申請7,500份，關員申請8,500份，分別較2022年上升74%和21%。何還表示，新一輪的公開招聘也將於今年第二季開始，屆時預計招收約200名關員及約90名督察，以填補退休空缺及為其他服務提供相應人手。