共8484兒童使用服務　惟社區保母僅1770名　南區人手比例最嚴峻

本港託兒服務一直嚴重不足，政府在2011年開始推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，以鄰里照顧為目標，由社會服務機構培訓市民成為保母義工，為有需要支援的家庭提供託兒服務。勞工及福利局局長孫玉菡今日(27日)書面答覆議員質詢時表示，本年財政年度的首8個月，照顧計劃下全港共有1,770名社區保母，共8,484名兒童使用服務。若按地區分析，以南區最為嚴峻，僅錄30名保母，需應對當區共422名兒童，意味保母與兒童的照顧人手比例高達1:14。

文件顯示，去年4至12月共有8,484名兒童使用照顧計劃下的服務，其中以元朗區兒童使用人數最多，達879人；其次為深水埗區及屯門區，分別錄706及644人；油尖旺區亦錄640人。然而，社區保母則有1,770人，惟若按地區劃分，全港僅5區錄100名保母或以上，東區、油尖旺、九龍城、黃大仙、及離島，其中以九龍城區最多，有525人，南區則最為嚴重不足，僅30人，需應對當區共422名兒童。

孫玉菡表示，為更有效回應地區對日間幼兒照顧服務的需求，社署在計劃於今年第四季於部分服務需求較大的地區，包括觀塘、深水埗、沙田、屯門及元朗區額外各增加一隊服務隊，令全港的服務隊由現時18隊增加至23隊；中心託管小組服務時間亦會於今年第四季起調整，為平日上午9時至晚上9時，並規定營辦機構在周末提供更多服務時段。

議員另關注社區保姆引致幼兒受傷的意外數字。孫玉菡指，自照顧計劃推出至今，社署分別接獲3宗引致社區保姆及4宗引致幼兒受傷的意外報告，均屬輕微意外，沒有牽涉嚴重身體受傷；至於今年1月接獲的一宗幼稚嚴重受傷報告，則正由執法部門調查，所有個案的營辦機構均有按與社署簽訂的服務協議，在事故發生後3個曆日內呈交報告。