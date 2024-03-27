公屋智能卡門禁　港府每座使10萬安裝　居民照舊用密碼鎖入閘

本港住宅逐步邁向智能化，但大部分公屋仍以安裝鐵閘及密碼鎖系統為主。房屋委員會今日（27日）回覆議員書面質詢時表示，密碼鎖門禁系統是新落成公屋住宅大廈的標準配置，雖然過往曾在3個新落成公屋邨推行樓宇智能卡門禁系統先導計劃，但結果發現居民仍較多以按密碼方式進入大廈，加上智能卡門禁系統涉額外開支，當年試行時每座安裝費用約為10萬港元，故房委會認為計劃未有擴展至其他公屋。

房屋局表示，房委會每座住宅大廈的密碼鎖系統造價大約為12萬港元，在過去3年，保養全港公屋住宅大廈的全套標準保安系統，例如主要入口大堂及梯口防盜閘、大閘對講機接駁住戶電話系統、密碼鎖系統等，營運開支每年約為3,380萬港元。房委會曾於2008至2010年，在彩盈邨、彩德邨及彩福邨，推行樓宇智能卡門禁系統先導計劃，但先導計劃的經驗顯示，居民仍較多選擇以按動密碼方式進入大廈，故此當時房委會認為該計劃未有擴展至其他公屋住宅大廈的需要。

雖然現時房委會沒有計劃在新落成的公屋住宅大廈採用八達通卡及智能卡門禁系統，但房委會計劃在今年於其中一個新落成的公屋邨，試行以兼容智能卡及流動應用程式的大廈門禁系統，提供非接觸式的門禁系統方案，期望可切合未來不同居民的使用需要。