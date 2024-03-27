巴漢判刑前上吊自殺　法庭頒令將控罪存檔

多名南亞漢於2018年在紅磡趁2名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀狂斬職員的腳部，搶去總值約651萬港元的現金及支票。執法人員先後拘捕多名南亞漢，被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢，及被指是刀手的南亞漢早前於高院經審訊後被裁定搶劫及傷人等罪罪成，原定於1月29日判刑。但當日早上，該巴漢在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺身亡。法官把巴漢的案件押後至今天（27日）處理。在得悉巴漢已獲發死亡證後，高院暫委法官游德康頒令將控罪存檔，有關公訴書再無法律效力。

涉案被告Mehmood Arshad（41歲）於今年1月29日還押期間自殺死亡，他的家屬今沒有到庭。據庭上透露，被告的妻子沒有來港，其友人領取死亡證及認屍後失去聯絡，法官在死亡事實證明書獲發出後下令將存檔控罪。

本案共有兩名被告經審訊後被定罪，除死者外另一被告為持有香港永久居民身份證的南亞漢Gurung Royal(24歲)。2人被控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同尼泊爾裔男子Limbu Binod、印度裔男子Sahil Kumar及他人搶劫2名男子，劫去74萬美元(折合約573萬港元)、約36萬港元現金，及總值合共54,613美元(折合約42萬港元)的5張支票。Royal另被控於同日同地傷害其中1名職員。當日早上10時許，2名珠寶公司職員各自孭着背囊運錢，期間被多名匪徒用利刀斬腳並搶走背囊，Royal更從後斬傷1名職員腳部，眾人分別乘的士及同黨駕駛的私家車逃去。控方指Arshad是搶劫案的主腦，雖然案發時並不在場，但有份聘請劫匪，並指示眾人如何行事。Royal則被法官判囚13年。

案件編號：HCCC 131/2021，HCCC 149/2023