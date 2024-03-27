4700輛無障礙的士佔26%　當局將推車隊制度須含輪椅上落的士

為推動「無障礙運輸」，政府在去年《施政報告》提出，預留5,000萬港元，資助業界購買可供輪椅上落的電動的士。議員林琳今日(27日)在立法會會議，向運輸及物流局提問有關議題。當局回覆指，全港現有約4,700輛的士可供輪椅上落，佔全港整體約1.82萬輛的士約26%，而局方亦即將推出的士車隊制度，訂明車隊必須包含一定數量可供輪椅上落的的士，最快下月邀請業界申請，料將有更多無障礙的士投入服務。

運輸及物流局表示，全港現有18,163輛的士，當中15,250輛為市區的士、2,838輛為新界的士、75輛為大嶼山的士。截至上月底，共有4,697輛的士可供輪椅上落，佔整體的士的25.9%；其中市區無障礙的士有4,196輛，佔整體市區的士27.5%；新界無障礙的士有495輛，佔整體新界的士17.4%，而大嶼山無障礙的士僅得6架，佔整體大嶼山的士8%。

鑑於電動輪椅體積較大，並非所有無障礙的士可供上落，被問到當局有否備存可供電動輪椅上落的無障礙的士數目，當局指出，由於不同型號的電動輪椅的尺寸及重量不一，加上輪椅使用者本身的重量及高度亦有一定差異，因此難以一概而論哪種的士型號可供電動輪椅上落。乘客需視乎個別情況，選用合適的的士型號。當局又指，在符合《道路交通條例》要求的前提下，現時未能供輪椅上落之的士，可透過改裝加設可供輪椅上落的裝置。

為進一步改善的士服務質素，政府即將推出的士車隊制度，讓現有的士組成車隊並向運輸署申請的士車隊牌照。運輸署會透過牌照條件規管的士車隊的營運和管理，並訂明車隊必須包含一定數量可供輪椅上落的的士，以便利輪椅使用者出行。運輸署現正積極進行籌備工作，並計劃在下月邀請業界申請的士車隊牌照，讓車隊的士早日投入營運，預計屆時會有更多無障礙的士陸續投入服務。