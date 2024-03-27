議員指青年宿舍屬跳板　政府沒助力　3年後或重投劏房

對於菁年置業問題，議員林琳指政府花了不少力氣，聯絡多個團體和有心人進行青年宿舍計劃。然而青年宿舍本質只是「跳板」，是臨時居所，年輕人如何儲夠上車首期仍是核心問題，況且置業還牽涉到水、電、煤和管理費，在在需財，因此要為入住青年宿舍的年輕人提升其技能和擴闊視野之外，還要幫助他們做好規劃以累積或籌集置業首期的資金，否則3年之後，一批入住青年宿舍的青年人打回原型，無奈重投劏房，恐怕並非大家所樂見。

她認為要幫助年輕人踏上置業階梯，畢竟年輕人結婚生仔都想有一個安樂窩，即使有幸購買資助房屋，亦唔想「住到豆腐膶咁細」，盼資助房屋能推出一些面積稍大的單位，好讓成家立室的年輕人有生育意願，規劃未來。

針對解決住屋問題，議員陳沛良認為增加房屋供應才是治標兼治本的方法。然而近年土地供應較穩定，扭轉持續多年的樓市瘋狂升勢，加上近日政府全面撤辣，令資助自置居所與私樓售價拉近。就以首置盤「煥然懿居」為例，最新一期反應比之前遜色，事關平均售價同附近嘅私樓新盤相差不大，加上限制多多，包括買家要從未擁有物業、有月入限額、5年內不能轉售等，難怪今期「煥然懿居」揀樓的缺席率特別高。

鑑於目前樓市轉吹淡風，市民置業需求或有轉變，政府是否需適時檢視，不同的置業階梯會否同私樓市場重疊，到底還有否存在的必要？抑或還原基本步，依靠簡單而清晰的三層置業階梯，做好各層嘅供應，令不同置業需要嘅市民，都可以睇到有持續而穩定嘅置業希望及向上流動嘅機會？值得政府當局深入研究。

他又指2027/28年度有兩個居屋項目延期或「無影」，更有項目改為公屋或者綠置居，令到該年度可落成嘅居屋大減近3成，供應減少約2,600伙。他明白當局要保證公屋供應，但當局亦要做好居屋供應，不但要鼓勵公屋住戶向上流，亦令到既沒資格輪候公屋、亦無法負擔私樓的市民帶來置業希望。