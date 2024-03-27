長者照顧者悲劇重演　議員斥政府支援「到喉唔到肺」

對於慘劇重演，推動照顧者為本政策小組委員會主席李世榮指照顧者慘劇「 一宗都多」，又指今早(27日)發生慘劇該照顧者在兩星期前已與家屬或家傭指有壓力，他相信可能該因為在未能得紓緩下輕生，認為目前照顧對支援服務需求因切，當局雖然會在南區和荃灣用關愛隊以先行先試找出需要協助的個案，但他認為在目前情況下對照顧者支援服務有必要加快，建議除上述兩區外，應在其他區同時開展先導計劃以「追番個進度」，使照顧者早一日得到援助。

李世榮續指照顧者不少，如果不做好照顧者政策，今次案件將只為冰山一角，又以自己落區經驗發現不少街坊都不了解照顧者專線，認為宣傳不足政府有必要加大就照顧者支援計劃，包括由勞福局顧醫療部門商討在就診時提供協助。他又指發現只有小數照顧者使用暫托照顧服務個案，估計與暫托地點不便有關，而帶被照顧者外出亦比較不便，雖然政府有專車接送，但事實上班次相當疏落，不少照顧者可能因而卻步。

他坦言如果今早慘劇的人可以使用熱線與社工商討，慘劇未必發生，期望政府可以優化照顧者配套，包括處理暫托照顧服務個案小，建議政府整合照顧者支援措施，免得政策太零散方便照顧者找尋服務。

另一議員林素蔚指事件「痛心疾首」，斥政府有多政策支援，但「到喉唔到肺」，指早前才發生完石門老翁自殺事件，事實上社會多高危個案醫療部門，然而勞福局無找到高危個案，促政府應評估高危個案並提供服務。

她又直言在多宗事件中只見到官僚主義，每日打開報紙多宗事件都無人回應，促民青局、勞福局，醫療部門互相合作處理照顧事宜，指疫後要拼經濟認為相關問題需要得到重視，又斥照顧者支援熱線提供社工質素「參差」。

社福界議員狄志遠則擔心慘劇陸續出現，一直與政府商討如果處理照顧者，認為政府政策「修修補補」，「藥石亂投」，舉例指不少用家均指照顧者熱線「幫唔到手」，認為不太理想，又指只有20人用到緊急宿位，關注只有小量人使用的原因，靠香港無關顧者為本服務。

他指關愛隊非全職，難足以照顧所有屬門面工夫，促成立工作小組，重組或增加照顧者服務，直言香港不能再承受照顧者慘劇。