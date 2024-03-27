截至去年3月底　精英運動員發展基金虧蝕23億

現時政府部門共有17個基金以種子基金模式運作，設於政府帳目以外，基金由不同的政策局負責，以投資回報支持其特定用途，配合該政策局的特定政策目標。當局今日(27日)回覆議員葉劉淑儀的書面質詢時提到，各項基金中，只有文化體育及旅遊局中的精英運動員發展基金，在截至去年3月31日錄得23億港元虧損。

政府共有17個種子基金，分布不同部門，包括教育局、文化體育及旅遊局、民政及青年事務局、勞工及福利局、環境及生態局以及保安局，其中教育局有8個、文化體育及旅遊局3個、民政及青年事務局和勞工及福利局的社會福利署有2個、環境及生態局和保安局則各有1個。

在各項基金中，只有文體旅局中的精英運動員發展基金出現虧損。截至去年3月31日，最新年結日基金結餘為106億港元，而截至同期的虧損為約23億港元。當局指虧損是包括動用了基金本金的金額。在2011年立法會財務委員會批准成立該基金時，考慮到投資回報或不足以應付香港體育學院營運所需，財委會授權當時的民政事務局局長可在考慮體育委員會的意見後，動用基金的部分本金，以應付有關需要，而基金就此亦有動用部分本金。