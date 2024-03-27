東方檢舉YouTube　5條淫片涉裸露性器官只評II級

東方傳媒機構在本月1日，第5度檢舉5條涉及色情和不雅的YouTube淫片，淫審處全部暫評為第II類物品(不雅物品)，令人質疑是否因為YouTube是美國公司而評級手鬆。《東呼即應》跟進有關事件，有意見認為，當YouTube直播陰唇整型術，卻被淫審處認證為僅屬II級，青少年基本可任看；家計會卻繼續用「得意毛公仔」作性教育教材，則可以休矣。亦有人認為淫審處及相關官員懶理YouTube鹹片荼毒青少年，須當心自己的年輕子弟也會行差踏錯。

醜聞不斷的Google，旗下影片分享網站YouTube傳播之色情影片無日無之，氾濫成災，東方傳媒機構本月1日檢舉5條涉及色情和不雅的影片，電影、報刊及物品管理辦事處呈交淫褻物品審裁處後，淫審處周二（26日）公布審裁結果，將東方檢舉的5條影片一律評為暫定類別屬第II類物品(不雅物品)，確保18歲或以上人士才可觀看影片。

今次檢舉的5條影片，從任何角度看均是宣淫販賤，例如第1條影片是女性陰唇整型術，以及陰道緊實手術的過程，整個過程「零格仔」，並且有多處陰部大特寫；第2條是音樂影片，一名身材豐滿的女子赤條條在開揚無簾的單位內，擺出各種撩人姿勢，時而自拍臀部、時而撫摸陰部，動作極為淫穢；第3條拍攝一名女子在草原上裸體奔跑，又打開大腿展示陰部；至於第4和第5條影片，則分別是女模特兒在古宅內拍裸照，以及女生做裸體瑜伽，無一例外，均有大量女性私密部位的特寫。

東方多次就YouTube淫片向當局檢舉，結果沒有一條片被評為禁止發布的第III類。各界議論紛紛，不少人炮轟YouTube淫片氾濫沒人管，質疑是否因為YouTube是美國公司而評級手鬆，甚至有人「懼洋症」發作，任由淫片荼毒青少年。

基督教香港信義會社會服務部助理總幹事竺永洪表示，該機構專門處理違法青少年，特別是一些執法人員警誡後以及被捕定罪的個案，部分青少年沉迷色情網站，相關色情畫面充斥腦海，當生活上遇到類似情景和情節，會促使他們犯上風化案。

香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳則表示，期望當局政策更加清晰，而互聯網供應商有一定社會責任，必須小心保障兒童及青少年安全的成長。她指出，父母、照顧者及專業人士的責任重大，兒童的網上習慣及性教育必須加強，令兒童自己知道甚麼行為是正確、甚麼是不正確，以及有甚麼後果。

今次被評為II級的YouTube影片，至今均未作出任何有效限制，包括青少年在內仍可直接觀看，可謂沒有年齡限制的「淫片資料館」。先不說當局將相關影片評為II級而非III級，與社會大眾普遍道德要求和期許落差極大，就算是II級影片，也應該採取措施，防止未成年人觀看，現時明顯有人涉嫌違規，當局不作為，更待何時？