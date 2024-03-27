替代餐具質優價廉　食肆「走塑」無難度

全城首階段「走塑」將在下月22號「世界地球日」實施，外賣常用的膠刀叉、匙羹、飲管等即棄餐具將會被禁，有市民擔心禁膠後會帶來不便，亦會令食肆加價，將替代餐具的成本轉嫁在消費者身上。不過，《東呼即應》檢視市場即棄餐具的售價，發現替代品的單價與膠餐具相差無幾，部分更較膠餐具便宜。有餐具供應商亦指替代餐具眾多，相信相關售價會持續向下。率先走塑的餐廳則稱，非塑膠餐具的生產技術逐步成熟，質量已大有改善。

外賣風氣盛行下，即棄塑膠餐具使用量激增，港人平均每日棄置多達200公噸塑膠餐具，相等於4,000萬件膠刀叉，數量驚人。隨着管制即棄塑膠產品安排將在下月22號實施，屆時將禁止食肆提供或銷售發泡膠餐具、膠刀、膠叉、膠匙羹以及膠飲管等即棄塑膠產品。隨着新例迫近，有市民向《東呼》反映，擔心走塑後令生活變得不便，其中周先生舉例曾用紙飲管，但在他未喝完飲品已軟爛；另有不少市民支持走塑，希望能進一步保護環境。對於轉用非塑膠的替代餐具，市民李先生擔心會令餐廳轉嫁成本予消費者，「羊毛出在羊身上」。

到底轉用替代餐具的成本增加多少？《東呼》參考了50間本地及內地餐具供應商的報價，將同等價位的發泡膠或塑膠外賣餐具與非塑膠替代品比較。以餐碟為例，非塑膠碟普遍比膠碟便宜，即使轉用較貴的紙或植物纖維碟，店舖亦能節省一半價錢；而木刀叉亦只較膠刀叉貴數仙；木攪拌棒則與膠製的價錢差不多。食物容器方面，若由發泡膠飯盒轉用塑膠飯盒，成本上每件只貴約1.4角。

意華快餐用品貿易公司負責人梁漢傑亦指，即棄膠餐具的替代品已成熟，隨着世界各地亦逐漸轉用，使用量增加下相關價錢有望更相宜。食肆除了能轉用傳統的甘蔗纖維餐具，亦可轉用竹製、木製餐具，例如木匙羹、木刀叉等，而甘蔗纖維湯羹更在外形及使用方面與傳統膠羹相若。他又說，新一代的紙質餐具已轉用防水、防油的水性塗層，不再使用塑膠淋膜，能夠首階段管制下在餐廳堂食使用。

有咖啡店從開業起就已經「走塑」，外賣只會提供紙製餐具。株式會社營運支援經理陳建章表示，剛推廣紙飲筒時，間中會收到客人投訴紙飲筒容易軟爛，但在紙飲筒質素提升後，相關意見在最近一兩年逐漸減少。他又透露，非塑膠即棄餐具的售價在最近半年已下降，由當初與膠餐具相差數倍，縮至幾乎持平，相信價格在「走塑」法例實施下會持續向下。

現時大部分食肆仍未走塑，環保署早前派員走訪了2萬間中小型食肆，發現約80%食肆仍未完全轉用非塑膠餐具，而20%食肆在法例未生效前已經符合新法例的要求。針對飲食業界疑問如何選取合適的替代品，環保署指已設立「綠色餐具平台」，詳列合適餐具及供應商等。