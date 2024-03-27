康橋之家前院長張健華就另一案件應訊　稱將就區院索償案提上訴

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被起訴，惟控方因女院友無法作供下張終獲撤控。疑受害女院友於2018年由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司並提出索償，案件經區院開審後，法官於本周一（25日）頒下判詞，裁定原告勝訴，並可獲119.4萬港元賠償，並由張及涉案公司支付，其中張需支付7成賠償金額，判詞又指張確實性侵犯該女網友。張健華於今午（27日）就另一宗案件到高院應訊，他稱會就該宗索償案提出上訴，又強調自己並無性侵犯該名女院友，故不會承認責任。他又指自己暫時沒有錢支付賠償且沒有做過毋須賠償。

張健華離開法院時被問到有關區院的索償案，他表示將會提出上訴，但現時仍未正式作申請。就賠償方面，他稱暫時未有錢賠償，但被問到是否不打算賠償，他否認但稱：「我無做過啦，我堅持無做過」他又指不明白為何當時會有手機拍到片段且可以避開閉路電視鏡頭，他又稱：「無非禮過佢呀！啲片全部都……」他稱片段只拍到磨沙玻璃，並無見到任何性侵事件。

至於張健華今午到法庭出席的聆訊，是有關他指「康橋之家」母公司智友的兩名董事涉違反董事誠信，沒有提供周年核數報告及公司帳目等，又指另一名董事秘密購入智友股份，但沒有召開股東大會交代。張要求法庭頒令智友須按照法庭早前的命令委任董事及要智友賠償董事酬金。聆案官指初步看過狀書認為可能有需要作出修改，希望雙方可自行諮詢法律意見。與訟雙方均沒有任何律師代表。聆案官亦定於9月25日作下一次案件管理傳票聆訊。

案件編號：HCA 1192/2023