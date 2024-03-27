調查指逾20%受訪童過去一月遭體罰　促早立法禁止

調查發現，超過20%兒童在過去一個月曾被家長體罰。

防止虐待兒童會今日(27日)公布一項調查，發現超過20%受訪兒童過去一個月曾被家長體罰，當中有兒童更被體罰5次或以上，體罰方式以「用手拍打」為最多，其次為用物件拍打，如藤條、衣架、皮帶、拖鞋等，該團體指，全球已有65個國家或地方立法全面禁止體罰兒童，促本港盡快立法全面禁止體罰兒童。

防止虐待兒童會於去年11月至今年2月期間，隨機向本港兒童和家長進行問卷調查，了解他們對體罰的看法，分別有717名家長及605名兒童參與。結果發現，有42名受訪兒童稱過去一個月曾被家長體罰，15人被體罰1次；14人被體罰5次或以上。兒童表示形式以「用手拍打」為最多，佔67.9%，其次是用物件拍打，佔65.8%，罰企和腳踢則分別佔46.8%和24.2%。

調查又發現，192名曾被家長體罰的兒童當中，有約18%人表示曾出現身體不適，包括頭痛、暈眩、嘔吐等，亦有約17%兒童被體罰至流血；至於被體罰後身體出現的情況，以佔比最高依次，分別為輕微紅印、條痕、紅腫、瘀傷等。

不過調查亦發現，家長及兒童認為體罰「無用、無長遠效用，會帶來負面影響」的比率有上升趨勢，甚或有較多家長及兒童均認為，體罰會對兒童造成親子關係疏離，並會影響兒童自信心，以及帶來身心傷害及情緒困擾。

防止虐待兒童會重申，兒童享有基本人權，體罰違反兒童權利，他們不應該在恐懼及暴力的環境下成長，目前全球有65個國家或地方已立法全面禁止體罰兒童，期盼本港也能盡快成為其中一分子，立法全面禁止體罰；以及望政府投放更多資源，在社區推廣非暴力管教，加強家長教育。