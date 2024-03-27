去年第4季有逾萬宗交通投訴　按年增6.5%

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今日(27日)公布，去年第4季交通投訴組共接獲10,851宗投訴及建議，較去年第3季的11,500宗下降5.6%，但若與前年同一時段的10,190宗相比，則增加了6.5%；當中純粹提出建議的有291宗。與公共交通服務有關的個案，由上季的10,439宗，下降至今季的9,448宗，佔去年第4季整體87%。

交通投訴組稱，去年第3季接獲的10,851宗個案，均已轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。季內已完成8,314宗個案調查工作，當中，7,492宗即90%證實成立，僅17名駕駛者被執法部門票控；而不成立的投訴個案有7宗，其餘815宗則因證據不足而無法追查。同時，有11項由市民提出的建議獲採納，包括在安祥路南行線加設「不准右轉」交通標誌，以提醒駕駛人士。

而去年第四季有關違例泊車及其他執法事宜的個案由656宗上升至764宗，升幅逾16%。有關交通情況的投訴及建議，由267宗上升至529宗，升幅逾46%。涉及道路維修的個案，則由59宗下降至37宗。

此外，港鐵公司今日亦向交通諮詢委員會，簡介鐵路系統在極端天氣下的應對措施。因應去年9月初暴雨造成的嚴重水浸，以及去年10月初颱風小犬襲港的經驗，港鐵公司已檢視其應對措施，並會在今年雨季前採取一系列加強措施，務求進一步強化應對極端天氣的能力，盡力減低對乘客的不便，最重要是確保乘客和鐵路安全。