港被指失國際優勢　議員促盡快澄清誤解

近年香港被指失去國際優勢。立法會今日（27日）辯論「進一步鞏固香港的國際化優勢」無法律效力的議員議案。有議員呼籲政府在融入國家發展同時要保持國際文化環境和生活方式，港人要保持好英語水平，又建議動員長時間在香港生活的外國人，向自已國家的人民進行解說。另有議員質疑政府「唔理」本地法律界發展，使本地欠缺法律人才，難以做到國際化。

議員陳健波指香港除作為中國的金融中心，更是國際大都會，香港在融入國家發展同時要保持國際文化環境和生活方式，香港人除說好普通話外亦要保持好英語水平，同時保持與外國人「做好朋友」。另一議員陳仲尼則指香港為高度國際化城市，除鞏固傳統西方國家夥伴外，亦要開拓一帶一路國家盟友，政府要就此設立跨部門，並制定績效指標，又強調政府必需要向國際社會說好香港故事，澄清國際對香港的誤解，建議動員長時間在香港生活的外國人，向自已國家的人民進行解說。

法律界議員林新強指香港法律界在國際化發展方面遇到不少問題，強調律司非單處理訴訟問題，亦會提供其他嘅法律服務，例如IPO上市、發行債券、企業併購、家族辦公室等，然而法律界在發展商業上遇上不少問題，包括培訓問題目前本地法律人才不足，政府和大多數企業，甚至國內企業，只會找外國律所處理業務問題，形容為「肥水流入外人田」。

他續稱，雖然曾向政府反映問題，但當局則以「世界貿易組織政府採購協定」採購原則做「擋箭牌」，稱要確保外地公司的利益和公平性。但事實上，不論英國或新加坡，均有合約條款要求中標者聘用幾多本地人士，反問政府「係因為唔識啊，定係唔理呢？」質疑「政府同企業唔畀本地律所機會，又點樣可以壯大本地律所，協助香港搞好國際化呢？」促政府在外判合約時，向本地律司所提供更多機會。