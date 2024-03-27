涉易服闖入中學男醫生認遊蕩罪　押4.24判刑待感化及社服令報告

一名男醫生涉於去年11月，假扮成女學生，進入長沙灣一間中學校園內，之後被捕。他被控遊蕩導致他人擔心罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院再訊。被告認罪，裁判官決定先索取感化報告及社會服務令報告，押後至4月24日判刑，被告續准以2萬港元保釋。

36歲被告廖許延，報稱是醫生。他被控於2023年11月20日，在長沙灣長發街38號佛 教大雄中學的共用部分遊蕩，而他單獨在該處出現，導致X合理地擔心本身的安全或利益。案情指，當日下午12時許，正值學校午膳時間，案發中學一名女教師，於校內發現一名女學生，遂問對方前往何處，對方輕聲說要回到教室。該教師發覺對方聲音低沉，體格像男性，追問下更突然逃跑。

案情續指 校方事後翻看閉路電視錄影片段，懷疑有人身穿女生校服，假裝成該校女生，校方遂報案處理。執法人員調查發現，該「女生」其實是被告。被告當日駕車到學校附近，穿上女生校服、戴上口罩及假髮，進入該校範圍。被告私家車內，搜出案發時身穿的校服，以及4套其他中學的校服。

案件編號：WKCC5001/2022