85%受訪亞洲人認為照顧長者有壓力　港人每周僅花4小時陪長者

長者輕生人數近年上升，學者建議家人及社區人士多接觸及關懷長者。不過，有商會調查發現，不論受訪港人，還是亞洲國家或地區的人，平均每周只花4小時照顧或陪伴長者，而當中更有約3分1人每周幾乎沒陪伴長者。另外，有逾85%受訪者認為照顧長者有壓力。

晉峰青年商會問卷調查618名來自香港、日本、馬來西亞、中國內地、台灣等地區的居民，當中包括393名港人，發現受訪者平均每周只花4小時面對面照顧或陪伴長者，中位數則為2小時，當中有約3分1人每星期花0小時陪伴長者。其中受訪台灣居民每周以較多時間陪伴長者，達8小時；而本港則為4小時。最少時間陪伴長者的地方為日本，受訪者平均每周只陪2小時。

調查又發現，86.3%受訪者表示對照顧長者感覺受到不同程度的壓力，日本為最受精神壓力困擾的國家或地區，中國內地則最低，而香港亦在偏後的位置。

關注精神健康的「全康澄心基金」董事黃葉表示，隨着大眾對長者之間精神議題的認知越多，他們在處理精神問題的狀況時壓力也相對減少，而家人作為照顧者，也能因此有能力處理更多類似情況。他鼓勵青輕人多陪伴長者，以減低他們的寂寞感。