3款台灣進口雪糕大腸菌超標　涉事產品已全數封存

3款台灣進口冰凍甜點樣本的大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限。食物環境衞生署食物安全中心今日(27日)表示，正跟進事件，受影響產品已全數封存，沒有流出市面，並已知會涉事進口商有關違規事項。中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售有關產品的批准。

涉事雪條包括「Ms. HoHo」的木瓜牛奶雪條及西瓜牛奶雪條，重80克，2026年2月19日前最佳食用。另一款是「不要對我尖叫，日常茶間」的提拉米蘇奶茶雪條，重80克，2026年2月26日前最佳食用。以上3款雪條皆來自台灣，由合鴻冰品有限公司生產，而進口商同樣是Gainly Enterprise Limited。

中心表示，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點樣本進行檢測。檢測結果顯示，5個木瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克2,300個至72,000個，其中4個樣本的總含菌量為每克5.2萬個至800萬個；5個西瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克660個至2,600個，總含菌量為每克7.3萬個至10萬個；5個提拉米蘇奶茶雪條樣本的大腸菌群含量為每克1,800個至7,800個，總含菌量為每克11萬個至19萬個，均超出法例上限。

根據《冰凍甜點規例》(第132AC章)，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。